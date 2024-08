The Umbrella Academy 4 è finalmente disponibile su Netflix Qui una mini guida con quello che c' è da sapere E il recap dell' ultima stagione

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 8 agosto 2024) Siamo all’avventura. A meno di una inaspettata linea temporale sconosciuta, questa è davvero la fine degli Hargreeves. Sono in streaming i 6 episodi conclusivi di The. La serie tv diarrivata alla quarta. I fratelli con i superpoteri si ritrovano un’volta per dare risposte a tutte le domande rimaste aperte. Ma, per farlo, dovranno affrontare un nuovo, pericolosissimo ostacolo. E impedire, ancora una volta, la fine del mondo. Un consiglio spassionato prima di iniziare la visione in streaming degli episodi. Sono passati più di due anni da quandoha pubblicato la terza. Per quanto accurato possa essere il riassunto, meglio tornare a rivederla prima di buttarsi in questa quarta.