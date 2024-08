Ten Hag su Sancho Mount e altro in vista del Manchester City

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 8 agosto 2024) 2024-08-08 18:37:29 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il manager delUnited Erik ten Hag ha affermato che ci sono “punti interrogativi” sulle condizioni di forma di Victor Lindelof, Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka e Luke Shaw e ha parlato di Lisandro Martinez, Jadone Masonindel Community Shield contro ila Wembley sabato (15:00 BST). Ten Hag ha una serie di preoccupazioni in difesa prima che i suoi acerrimi rivali si incontrino in una ripetizione della finale di FA Cup vinta dallo United a maggio, ma il difensore centrale Martinez potrebbe giocare per la prima volta da quando ha preso parte al trionfo dell’Argentina nella Copa America 2024, mentresono scesi in campo nella pre-stagione.