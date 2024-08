‘Rossetto e caffè’ il tormentone di Sal Da Vinci che sbanca sui social

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 8 agosto 2024) (Adnkronos) – Un ritmo frizzante e note che toccano subito il cuore trasmettendo emozioni forti e piacevoli. Sonorità che richiamano subito l'estate e le passioni che si risvegliano nella stagione del sole e del mare per eccellenza. Passioni che Sal Da, il cantante napoletano nato a New York, interpreta in modo spensierato nel suo L'articolo, ildi Sal Dachesuiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.