Radiotaxi 3570stangata dall’Antitrust | multa da 140 mila euro per violazione delle disposizioni della stessa Authority

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 8 agosto 2024) Taxi nel mirino dell’Antitrust che ha comminato ieri unadi 140alla cooperativa romana3570. Motivo: non avere ottemperato ad un provvedimento del 2018Autorità volto a garantire ai tassisti soci la possibilità di rispondere alle chiamate di piattaforme terze, “nei momenti in cui ci sia capacità produttiva eccedente”, senza l’intermediazione obbligatapiattaforma proprietaria itTaxi. L’Antitrust ha riconosciuto insufficiente la misura adottata in base alla quale i tassisti del 3570 avrebbero potuto indirizzare la loro capacità produttiva inutilizzata solo a favorepiattaforme che avessero sottoscritto accordi di interoperabilità con itTaxi.