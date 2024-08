Parigi 2024 nuoto di fondo | van Rouwendaal dedica l’oro al suo cane morto

Leggi tutta la notizia su sportface

Sharon vanhato la sua medaglia d'oro nella 10 km didial suoRio,a maggio. Dopo aver indicato il tatuaggio sul polso sinistro con l'orma canina, la 30enne fondista olandese ha spiegato che per lei "il mondo si è fermato" con la perdita del suo fedele compagno, il cui nome era unapervinto alle Olimpiadi in Brasile del 2016. "Ho nuotato per lui con tutto il cuore, l'ho fatto, l'ho vinta per lui. Per tre settimane non me ne era importato più nulla di nuotare. Era il mio piccolino, aveva un problema ai polmoni e l'ho fatto operare nella speranza che dopo le Olimpiadi potesse venire con me in Olanda nella mia casa con giardino ma c'è stata una complicazione e non ce l'ha fatta", ha raccontato.