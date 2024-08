Nuovo McDonald’s di Castel San Pietro Terme | quando apre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024)San(Bologna), 8 agosto 2024 – Conto alla rovescia per l’apertura delristorantediSan. Il locale, il 15esimo della provincia di Bologna, verrà inaugurato sabato 10 agosto al civico 210 di via Emilia Ponente. Ha portato a 30 nuove assunzioni: un team di lavoro che proviene per la maggior parte dal Comune diSane dall’area limitrofa. “Sono entusiasta di annunciare l'apertura di unristoranteproprio qui aSan– commenta Davide Camurri, licenziatario–. Il locale ha ottenuto la certificazione energetica e di sostenibilità edilizia da parte dell’agenzia CasaClima. Il mio obiettivo, insieme a tutto il mio team, è quello di offrire momenti unici di convivialità e il nostro pieno supporto al territorio locale, generando non solo occupazione ma anche valore sociale”.