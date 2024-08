LIVE Sollevamento pesi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | 96 kg al secondo tentativo per Lucrezia Magistris

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.30 E’ riuscita a rompere il ghiaccio, oggi al debutto olimpico, intanto 97 al primoper la venezuelana Venegas Valera. 15.28 96 KG ALZATI ALDALL’AZZURRA! 15.26 Non va purtroppo a segno la prima alzata dell’azzurra che ne avrà altre due a disposizione. 15.25 Snatch a 95 per la francese al primo, tocca a. 15.23 Terzoa 94 kg riuscito per Sasser, entra in gara la padrona di casa Tchakounte. 15.21 Anche ilsnatch non riesce a Sasser. 15.19 Primonon riuscito per Sasser (Isole Marshall) a 94. 15.17riuscito a Gomez Valdivia con lo strappo a 92 kg.proverà con 95. 15.14 Si parte con la messicana Janeth Gomez Valdivia, primo snatch a 92 kg fallito. 15.