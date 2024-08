Grande dolore per Iva Zanicchi il marito Fausto è morto | che malattia aveva? Ecco la causa della morte

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 8 agosto 2024) Grave lutto per Iva: èPinna all’età di 74 anni. La cantante e ilerano legati dal dal 1986. Una lunga, costellata di momenti disofferenza, ma anche di speranza, e oggi, purtroppo, la brutta notizia: il compagno dell’artista è venuto a mancare.Pinna è: cheildi IvaPinna era malato di tumore da diversi anni. La cantante neparlato a Verissimo nel 2020.le sue parole: «Durante il primo periodo di lockdown, io eeravamo chiusi in casa e mi sono accorta che non stava bene. Sono riuscita a farlo ricoverare a Milano, convinta si trattasse di un problema al cuore, invece, si trattava di un tumore serio».