Donne al centro oltre la malattia | Ogni storia è unica e personale L’ascolto previene la solitudine

(Di giovedì 8 agosto 2024) Maria Francesca ha 46 anni. Un giorno stava facendo terapia ormonale al Bellaria e in sala d’attesa ha letto una locandina piena di attività, rimanendo incuriosita dalla bio ginnastica per il riequilibrio posturale bioenergetico. "Quella locandina rosa la vedevo spesso – racconta –. Conoscevo la Race for the Cure, ma i primi mesi dopo che ti è stato diagnosticato un cancro non è che vuoi proprio entrarci al 100 per cento nellae nel suo contesto. Poi però ho deciso di andare ale ora sono contentissima, da dicembre sono anche volontaria". Succede questa magia quando si varca la soglia dial, al secondo piano dell’ospedale Bellaria, padiglione H.