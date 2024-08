Disney Speedstorm | Annunciata la Stagione 9

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di giovedì 8 agosto 2024) Dopo laa tema Inside Out, preceduta da quelle di Frozen, La Sirenetta, Ralph Spaccatutto ed altre ancora,si appresta a portare in, il mondo di Pirati dei Caraibi, seppure da sempre in gioco ci sono corridori come Jack Sparrow ed il circuito a tema.9 a tema Pirati dei Caraibi perTramite un post pubblicato su X (ex Twitter),ha annunciato che dal 13 Agosto i giocatori potranno sfrecciare sul nuovo tracciato di Pirati dei Caraibi, e sbloccare personaggi inediti, sia acquistando il Pass Battaglia che nel negozio oggetti, oltre che naturalmente completando gli eventi a tempo e le missioni della Storia. Laintrodurrà sei nuovi personaggi, una nuova pista ed altre interessanti novità. Potrete dunque arricchire il vostro roster con barbanera, davy jones ed altri ancora.