Arrivano nuove tasse e qualche agevolazione | dai conti correnti alle eredità ecco cosa cambia I progetti del governo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il decreto Omnibus è stato approvato all’ultimo Consiglio dei ministri prima della pausa estiva, eene importanti novità che ora andremo a vedere nel dettaglio. Per fare intanto un riassunto delle misure principali, possiamo dire che c’è il raddoppio della flat tax per i ricchi che portano la residenza fiscale in Italia; un contributo fino a 1.100 euro per gli sfollati delle Vele di Scampia;proroghe fiscali e in materia di giustizia; risorse per il fondo emergenze; l’estensione della tutela assicurativa per studenti e insegnanti. “Per quanto riguarda la tassazione delle banche, io ho visto tutto questo dibattito, io e Maurizio Leo abbiamo anche inmodo commentato come nascono queste notizie dal nulla. Certamente le banche, come le altre realtà che fanno utili, saranno chiamate a contribuire alla finanza pubblica: penso non ci sia niente di strano.