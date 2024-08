Secondo la polizia nel Regno Unito sono attese oltre 100 proteste dell’ultradestra in tutto il Paese La stampa lo chiama big day

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Almeno 100organizzate da gruppi di estrema destrain programma nelnella serata di mercoledìle informazioni raccolte dalla. Si tratta diil doppio di quanto ci si aspettava in un primo tempo. A riferirlo è Sky News che aggiunge che le contromanifestazionisarebbero una trentina. Migliaia di poliziotti antisommossapronti ad affrontare quello che labritannica ha già ribattezzato come il “big day” (grande giorno) dei disordini nelle strade del: i gruppitramite il tam-tam online si apprestano,le informazioni raccolte dagli investigatori, a colpire in più di varie località, prendendo di mira soprati centri per i migranti.