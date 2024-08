Ripresa dei lavori a Casteldebole | tutti al centro ascoltando il tecnico Italiano tiene a rapporto la squadra

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Vincenzoaldel campo e lain cerchio ad ascoltare il verbo dell’allenatore. Indicazioni tecniche, accompagnate dalla gestualità delle braccia. Ma anche spinte motivazionali, per mettere in moto una macchina che sabato col Bochum si era fragorosamente inceppata. Ladegli allenamenti aieri pomeriggio ha visto questo scenario: dieci minuti, prima del via dell’allenamento, in cuiha tenuto ala, provando a trasmetterle quella scossa necessaria a undici giorni dal debutto in campionato con l’Udinese. Il resto è corsa e prove tattiche nella canicola di, con due buone notizie, ancorché attese, che viaggiano in coppia: il ritorno in gruppo di Castro e Karlsson.