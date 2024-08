Parigi 2024 un tassista indagato | l’episodio al funzionario olimpico del Qatar

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Continua il programma alle Olimpiadi die un altro episodio è salito alla ribalta della cronaca. La polizia francese avrebbe avviato un’indagine per frode nei confronti di un, accusato di aver addebitato a undel1.700 euro anziché 17 euro indicati sul tassametro. Le Parisien ha affermato che l’uomo ha pagato con carta di credito e solo in seguito si è reso conto di aver ricevuto un addebito di 100 volte superiore per una breve corsa da un ristorante alla Torre Eiffel. Ha segnalato il caso alla polizia, che ha avviato un’indagine. Il precedente Come riporta anche Adnkronos l’anno scorso undiè stato arrestato con l’accusa di aver truffato turisti stranieri in uno schema simile, con uno spagnolo a cui sono state addebitate segretamente 1.500 euro anziché 15 euro.