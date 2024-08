Nuovo Amore Per Chiara Ferragni | Le Rivelazioni Scottanti!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Alcune sorprendentisuhanno scosso l’estate. Uncapitolo si apre per l’influencer più famosa d’Italia. Ecco che cosa sta succedendo! L’estate si è accesa di gossip grazie alledi Alfonso Signorini. Chi Magazine ha esplorato l’indiscrezione che vede, celebre influencer, coinvolta in un legame segreto con Silvio Campara, CEO di Golden Goose. Questa notizia, resa pubblica da Dagospia, ha acceso i riflettori sulla relazione tra i due. Nonostante la discrezione, i dettagli emersi rendono la storia alquanto piccante. Silvio Campara non è un nome sconosciuto: un tempo modello, ora dirige una delle più influenti aziende di moda. Tuttavia, il particolare che ha fatto discutere è il suo stato civile: Campara è sposato.