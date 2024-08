Maltempo frane sulle strade per le montagne delle Dolomiti | la mappa dei disagi e gli interventi d’emergenza – I video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Diversecadute nella notte tra 6 e 7 agosto hanno creato numerosiper i turisti che al mare preferiscono ledel Veneto e del Friuli. Tra Sappada, in Friuli, e San Pietro di Cadore, nel Bellunese, uno smottamento di migliaia di metri cubi di detriti ha bloccato la strada regionale 355 nei pressi di Acquatona. La frana è stata causata dalle intense piogge che hanno colpito la zona nelle ore precedenti. Il Soccorso alpino è stato allertato tra l’una e mezza e le tre di notte insieme ai vigili del fuoco di Santo Stefano di Cadore e di Forni Avoltri. A preoccupare i soccorritori era la possibilità che lo smottamento avesse investito dei veicoli trascinandoli con sé giù per l’orrido percorso dal rio Acquatona. I tecnici esperti si sono calati fin dove hanno potuto per verificare che nessuno fosse rimasto coinvolto nella colata di fango.