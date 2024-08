Jobs act la libertà di licenziare ha contato poco E ora che Renzi torna a bussare alla porta dem?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La Cgil ha raccolto più di quattro milioni di firme per chiedere il referendum abrogativo sulAct del Pd di. L’idea è quella di rire l’orologio indietro allo Statuto dei Lavoratori e quindi all’obbligo del reintegro per il licenziamento senza giusta causa. Un primo tentativo di referendum nel 2017 è stato bocciato dCorte Costituzionale per la complessità del quesito. Ora i giuristi della Cgil hanno elaborato un testo diverso e più chiaro. Vediamo se stavolta si arrivapronuncia popolare. Con una certa ironia, la controriforma divenne chiamata contratto a tutele crescenti, quando invece eliminava l’unica vera tutela, cioè il reintegro, sostituendola con una indennità. Essendo comunque applicabile solo ai nuovi assunti, la riformaana passò forse anche perché accompagnata dal bonus fiscale degli 80 euro.