A Milano il centro sociale Casa Loca sgomberato all’alba con un blitz | ecco quali sono gli altri spazi occupati in città

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 agosto 2024), 6 agosto 2024 – Il. Poi lo sgombero, mentre in strada monta la protesta (pacifica) e si annunciano riunioni per stabilire il da farsi. Finiscono così gli oltre 20 anni di storia deldi viale Sarca 183. Liberato ieri dalla polizia il palazzo di tre piani occupato nel 2003, di proprietà di una società legata al Gruppo Pirelli: ieri è stato eseguito un provvedimento di sequestro cominciato con l’arrivo della polizia alle 7.30. All’interno dello stabile c’era solo una persona che si è mostrata collaborativa. Nel frattempo il collettivo ha lanciato un appello sui canali social: “Ci stanno sgomberando! Chi può accorra in viale Sarca 183”, la prima storia su Instagram. Seguita dall’avviso: “Per ora le vie di accessobloccate.