The Family | anticipazioni del 6 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 6 agosto 2024) L’episodio del 6della soap turca Thesi preannuncia ricco di colpi di scena e tensioni. Aslan, uno dei protagonisti principali, è determinato a vendicarsi dopo aver scoperto l’identità dell’aggressore di Yagmur. Questa scoperta accende in lui una furia inarrestabile, mettendo a rischio non solo il suo equilibrio ma anche quello di tutta la famiglia. Prosegue la messa in onda della soap turca The(Aile). Lo show, che mescola il dramma familiare con il genere gangster e azione nasce come riadattamento turco della celeberrima serie statunitense I Soprano (The Sopranos), targata HBO e trasmessa dal 1999 al 2007. In madrepatria, la soap è andata in onda dal 7 marzo 2023 al 30 gennaio, per un totale di 30 puntate suddivise in due stagioni (rispettivamente da 13 e 17 puntate).