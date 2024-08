Tajani | In Venezuela visite consolari agli italiani fermati Noi con la democrazia e il popolo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 6 agosto 2024) “Non condoniamo a Teheran le responsabilità su temi fondamentali, tra cui la violazione dei diritti umani, le attività destabilizzanti dei gruppi sciiti nella regione, il programma nucleare e la proliferazione balistica. Ma riteniamo essenziale continuare ad invitare l’Iran a esercitare moderazione e ad astenersi da nuove iniziative destabilizzanti in relazione all’uccisione di Ismail Haniyeh“. Così il ministro degli Esteri Antonio, in audizione davanti alle commissioni Affari Esteri di Camera e Senato. Chiediamo all’Iran di affrontare in maniera strategica e lungimirante il confronto con gli attori principali della regione”, ha detto tracciando un bilancio sullo stato della crisi mediorientale. Particolare attenzione alla alla situazione indove – dice chiaramente – l’Italia “sta con ile con la”.