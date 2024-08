Più soldi meno lavoro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Alla Pelliconi di Bologna, colosso mondiale nella produzione di tappi, si guadagnerà di più e si lavorerà. E' il risultato di una lunga trattativa tra l'azienda e i sindacati, improntata in particolare sulla conciliazione dei tempi di vita e di. Sembra un'ovvietà nel 2024, però purtroppo non è così. Ma per fortuna sempre più spesso accade che imprenditori e dipendenti trovino un punto di incontro, che migliora da un lato l'economia familiare ma anche il benessere sul posto di. O ala questo si punta. L'intesa, che è stata approvata dai circa 200 lavoratori con un referendum (ha detto sì il 94%) interviene sul salario, aumentando il premio di risultato, e introduce la riduzione di orario (che in media sarà di 36 ore a settimana) lasciando invariato lo stipendio.