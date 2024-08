Passione Sup iniziativa gratuita per i bambini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Il Sup, acronimo di Stand up paddle, la variante del surf in cui si sta in piedi su una tavola e si utilizza il remo anziché la vela, è uno sport sempre più praticato in riviera, in quanto piace ai giovani e anche ad un pubblico più maturo, desideroso di godere a pieno la brezza del mare lontano dalla calca. Amare Beach in collaborazione con Functional Sup Tribe, oggi a partire dalle 9.30, al Bagno Bahama di Valverde, propone unaper iche vorranno avvicinarsi al Sup con l’istruttore Elia Venturi.