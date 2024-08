Parigi 2024 Mei | Bronzo tolto a Battocletti? Brutto precedente non era condotta sportiva

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 agosto 2024) “Il controricorso è stato respinto nel merito. La nostra ratio era che entrambe le atlete (Kipyegon e Tsegay, ndr) avessero tenuto un’azione inappropriata per un’Olimpiade. È vero che nessuno era stato danneggiato ma l’immagine stessa della gara era stata fortemente messa in imbarazzo, non era una spinta”. Queste le parole del presidente della federazione italiana atletica, Stefano Mei, a Casa Italia commentando ilsottratto adopo il ricorso vinto dal Kenya: “Il controricorso? Abbiamo fatto notare che lainappropriata delle due atlete avrebbe dovuto prevedere una squalifica. Non è stato accettato ma è stata accettata la ratio. Da ieri sera però non si potrà più squalificare nessuno che inavvertitamente tocca un avversario. E fra l’altro in quel caso era un’azione volontaria di entrambe.