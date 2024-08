Parigi 2024 | basket Usa-Brasile 122-87 e americani in semifinale

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2024), 6 ago. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti vincono facilmente con il122-87 e si qualificano per le semifinali dei Giochi olimpici di. Il ‘Dream Team’ dopo i primi secondi di studio ha allungato senza dare scampo ai verdeoro. Gli Usa favoritissimi per l’oro olimpico affronteranno ora la Serbia. A seguire la sfida, in una Arena piena in ogni ordine di posto anche il nuotatore francese Leon Marchand e il rapper americano Snoop Dogg. Ilparte bene, fa i primi due punti, poi si porta 4-2 ma gli Usa prendono subito il largo andando 16-6, per chiudere in scioltezza il primo quarto 33-21.