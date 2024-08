Olimpiadi di Parigi 2024 le gare di oggi | Furlani in finale nel salto in lungo maschile

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 6 agosto 2024), 6 agosto– Tornano gli Azzurri in gara, dopo le medaglie vinte ieri. L’Italia Team conta in tutto 26 medaglie. In programma c’è la lotta libera con Liuzzi al debutto, nei tuffi sono protagonisti Marsaglia e Tocci nei tre metri, con Di Jodoin indalla piattaforma. Nella vela Banti-Tita, campioni olimpici in carica, puntano in alto.sogna grandi medaglie neldell’atletica. Di seguito, tutte lein programma il 6 agosto– Fonte Ansa – Tuffi: trampolino 3 m U – qualificazioni Lorenzo Marsaglia – Giovanni Tocci. –Sport equestri:ostacoli individuale –Emanuele Camilli. – Arrampicata sportiva: Boulder & Lead D – semifinali Camilla Moroni – Laura Rogora; Arrampicata Sportiva: Speed U – qualificazioni Matteo Zurloni.