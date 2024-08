Massimo Ranieri a Villa Vitali | Voglio far sapere chi sono io

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Una storia in musica che non si finisce mai di raccontare, quella di, che torna dal vivo con un nuovo spettacolo, un altro straordinario viaggio tra canto, recitazione e danza, brani cult, sketch divertenti e racconti inediti, per catturare e stupire ancora il pubblico con le grandi melodie senza tempo, i suoi brani più celebri e l’incanto affabulatorio della sua interpretazione. Appuntamento domenica prossima a, per uno degli eventi di punta della stagione estiva fermana. Si intitola ‘Tutti i sogni ancora in volo’ lo spettacolo di un artista tutto tondo, una frase che arriva da una delle sue canzoni più amate, ’Perdere l’amore’, per diventare un libro, uno spettacolo in televisione, un disco e questo evento a teatro che si rinnova.