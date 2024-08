Giochi di Parigi le azzurre del volley nella storia | 3-0 alla Serbia e semifinale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 6 agosto 2024) L’Italia delfemminile scrive la. Per la prima voltadei, le nostre ragazze sono riuscite a entrare ine ce l’hanno fatta battendo una rivale di mille battaglie, la, costretta a inchinarsi con un netto 3-0prestazione perfetta delledi Velasco. 26-24, 25-20, 25-20: questi i numeri che hanno scandito l’impresa, emozionate. Ora per Egonu & co. la sfida sarà con la Turchia, per continuare a sognare una medaglia che avrebbe qualcosa di leggendario.Leggi anche: Strepitoso, Mattia Furlani è bronzo nel lungo!?? E pensare che l’inizio della sfida era stato dei peggiori, con i cattivi pensieri subito venutimente.