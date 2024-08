Getting LOST a settembre su Netflix arriva il documentario sulla serie che ha rivoluzionato la tv

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 6 agosto 2024) Forse lo scopo disarà celebrare i vent’anni di quella che fu lache dimostrò ufficialmente, macinando numeri irripetibili (una media di 16 milioni di telespettatori nei soli Stati Uniti ai tempi della messa in onda in diretta), la funzionalità del prodotto seriale. Per questo, a prescindere dai singoli gusti, è entrata di diritto non solo nella storia delletv, ma in generale nella storia della tv. O forseservirà a spiegare una volta per tutte il finale della, uno dei più contestati di sempre, talmente atteso dal pubblico di tutto il mondo che perfino l’allora Presidente degli Stati Uniti Barack Obama preferì rimandare il classico discorso di fine gennaio sullo Stato dell’Unione.