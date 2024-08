Dog mania tra i vip | arriva lo screening genetico per il miglior amico dell’uomo

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 6 agosto 2024) MYLAV dà il via allo. Un’analisi una tantum che puòare la vita del proprio cane Oggi lo sviluppo di tecnologie sempre più complesse per l’indagine del DNA ha permesso alla medicina veterinaria di individuare le anomalie del genoma che sono alla base di numerose patologie trasmissibili su base genetica. Si è aperto al mondo della genetica anche MYLAV (mylav.net), fornitore di servizi per medici veterinari, punto di riferimento in Italia per analisi di laboratorio veterinarie, consulenza e formazione scientifica, che è da oggi centro accreditato ENCI: è possibile eseguire, infatti, numerosi test genetici specifici di oltre 60 razze canine attraverso un semplice campione di sangue per verificare i principali disordini più frequenti e presenti in ciascuna razza.