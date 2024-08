Dalle Olimpiadi alla Casa Colpo di scena al Grande Fratello proprio l’italiano più amato

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di martedì 6 agosto 2024) L’inarrestabile ed impegnatissima squadra del2024 è agli sgoccioli e manca poco ormai aldebutto della nuova edizione capitanata da Alfonso Signorini e l’intero cast di concorrenti non è ancora stato del tutto definito. Diversi ora in trattativa. A sorpresa spunta un nome fresco di. Sembra incredibile ma Alfonso Signorini ed i suoi fedeli collaboratori sarebbero riusciti a contattare uno degli sportivi delleParigi 2024 e, naturalmente, si sta parlando di un Azzurro. Si è parlato già molto di lui e non solo per le sue prodezze d’atleta.