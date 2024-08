Carini Tamberi rischio Senna e tanto altro | l’analisi di Malagò su queste Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 6 agosto 2024) Il giro di boa a Parigi 2024 è arrivato. Ein un’intervista a ‘La Stampa’ analizza i risultati italiani e si sofferma su alcuni casi particolari. Venticinque medaglie e tante soddisfazioni per i colori italiani. Possiamo riassumere così la prima parte di Parigi 2024. Non sono sicuramente mancate le delusioni, ma il ritmo è quello giusto e l’obiettivo prefissato alla partenza è assolutamente raggiungibile. In casa Italia si respira ottimismo ein un’intervista a ‘La Stampa’ analizza quanto successo insettimane in terra francese a partire da una giornata come quella di ieri. Il presidente– cityrumors.it – foto Ansa“Ho passato tre ore a vedere Italia-Giappone al cellulare mentre ero a fare il tifo per Bacosi e Rossetti – ammette il presidente del Coni – sono passato dall’incubo alla doppia apoteosi”. Senza dimenticare la ginnastica.