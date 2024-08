Battiti Live nuova gaffe per Ilary Blasi? Cos’è successo VIDEO

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 6 agosto 2024) News Tv.per? Ieri, lunedì 5 agosto 2024, è andata in onda l’ultima puntata dello show di Canale 5. Durante la prima puntata diera finita nel mirino dei social e dei giornali a causa dei numerosi scivoloni commessi in diretta. Anche durante l’ultima puntata è andato in onda un momento di “confusione” sia per la conduttrice che per Alvin. Unao qualcos’altro? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Ti assisterò”. Beatrice Luzzi, il gesto a sorpresa per una fan in grave difficoltà Leggi anche: “Di nuovo innamorata”, Chiara Ferragni: ecco quando presenterà il nuovo fidanzato “”,perQuando è arrivato il momento di presentare un artista sul palco,, rivolgendosi al co-conduttore del programma, ha detto: “Alvin, dobbiamo andare avanti.