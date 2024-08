Sulla scherma italiana sorge un sole argento Vince il Giappone ma è riscatto del fioretto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) dall’inviato Il Grand Palais chiude i battenti allaper aprirli al taekwondo, e lo fa regalando ai colori azzurri un’ultima medaglia da riflessi pregiati. Non riesce agli azzurri delmaschile la grande rimonta nella finale a squadre, la corona d’oro finiscetesta deisi IImura, Shikine, Nagano e Matsuyama, e a chi storce il naso pensando ai nipponici sul tetto del mondo in quest’arma, sarà il caso di ricordare che ormai il mondo è globalizzato anche sulle pedane della. In parte per merito o colpa nostra, perché i tecnici italiani sono tra i più bravi e ovviamente vengono richiesti e pagati per insegnare all’estero. È il professionismo, baby: il rovescio della medaglia è che le conoscenze depositate nelle nostre tradizioni vengono pian piano assimilate dagli altri. E quando ci battono fa un male doppio, ma è la legge dello sport.