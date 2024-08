Russiapianista arrestato muore carcere

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 5 agosto 2024) 22.40 Il pianista russo Pavel Kushnir,per avere protestato contro il conflitto in Ucraina in alcuni interventi su Youtube, è morto in. Era accusato di "incitamento al terrorismo".Lo riferiscono una Ong per i diritti umani e gli amici del musicista. La notizia non ha conferma ufficiale. La madre Irina Levina,citata da Mediazona,ha detto di aver appreso dalle autorità che Kushnir-che aveva 39 anni -è deceduto per uno sciopero della fame e della sete in un centro di detenzione a Birobizhan, al confine con la Cina.