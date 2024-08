Parigi 2024 volley Francia folle contro la Germania | rimonta e semifinale con l’Italia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ladi Andrea Giani ha eliminato laai quarti di finale del torneo maschile di pallavolo alle Olimpiadi di, riuscendo ad avere la meglio al tie-break sul 3-2 (18-25, 26-28, 25-20, 25-21, 15-12). I padroni di casa, secondi nel Pool A dietro alla Slovenia, hanno ben figurato di fronte al proprio pubblico a discapito dei teutonici. Risultato significativo per il movimento difrancese, ma anche una notizia rilevante per: i transalpini affronteranno proprio gli azzurri al penultimo atto del torneo olimpico. Prestazione monumentale di Ngapeth, e non è una novità, soprattutto a partire dal terzo set, quello della svolta dopo i primi due parziali maledetti per i padroni di casa.