Parigi 2024 | Nadia Battocletti clamorosa medaglia di bronzo nei 5000 metri 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 5 agosto 2024) AGI -dineimetri delle Olimpiadi diaveva concluso la finale deimetri al quarto posto ma la seconda classificata, la keniana Faith Kipyegon che aveva concluso in 14'29"60, è stata squalificata dopo l'arrivo dopo essersi strattonata all'ultimo giro con l'etiope Gudaf Tsegay, poi ottava.ha concluso in 14'31"64, nuovo primato italiano andato a migliorare il 14'35"29 degli Europei di Roma. Lad'oro è rimasta alla keniana Beatrice Chebet, vincitrice in 14'28"56, l'argento all'olandese Sifan Hassan in 14'30"61. Ildiè la secondaper l'Italia in questa distanza alle Olimpiadi. Il precedente risale al 28 luglio del 1996 ad Atlanta, quando Roberta Brunet giunse terza alle spalle della cinese Wang Junxia e della keniana Pauline Konga.