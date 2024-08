Napoli il rilancio per Gaetano sblocca un nuovo colpo | Affare da 12 milioni

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 5 agosto 2024)per Gianlucache puòre unin casa: l’può concludersi per 12Gianlucaè finito nel mirino del Cagliari e del Parma e sembra ormai solo questione di giorni prima che vada via. Il centrocampista delha svolto tutta la preparazione estiva agli ordini di Antonio Conte. Utilizzato principalmente nei due alle spalle del centravanti, sembra ormai che il suo ciclo alsia finito. Già, perchéha voglia di essere protagonista assoluto in Serie A dopo sei mesi ottimi passati al Cagliari. In Sardegna, infatti, il centrocampista classe 2000 ha contribuito alla salvezza giocando 11 partite e segnando 4 gol. Ha ricevuto totale fiducia da Claudio Ranieri e adesso vuole un progetto fatto su misura per lui. Le ultime notizie di mercato riferiscono che perc’è stato il sorpasso del Parma sul Cagliari.