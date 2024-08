LIVE Tuffi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | alle 15 00 il via della semifinale dalla piattaforma femminile con Biginelli e Jodoin Di Maria

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.50 Nei preliminari andati in scena nella tarda mattinata odierna, la grande favorita per la medaglia d’oro, la cinese Quan Hongchan, si è imposta con un punteggio totale di 421.25. La connazionale Chen Yuxi si è classificata seconda a 39.10 lunghezze di distaccocompagna di squadra. Terza la canadese Caeli McKay, la quale ha pagato un distacco di quasi 100 puntivettaclassifica. 14.4515.00 scatterà il via10 metri al. Diciotto le contendenti che si sfideranno nelle cinque rotazioni dicon l’obiettivo di staccare il pass per l’ultimo attogiornata di domani. 14.40 Amici di OA Sport, ben ritrovati allagiornata odierna deialla XXXIII edizione dei Giochi Olimpici. 12.