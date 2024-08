LIVE Tiro a volo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Bacosi Rossetti sfidano gli USA per l’oro nello skeet misto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:50 Dieci minuti e partirà la finalina tra Cina e India. A seguire la finale pertra Italia 1 e USA 1 14:46 Si tratta, a prescindere dal risultato finale, di un grande riscatto. Soprattutto da parte di, reduce da una prova individuale davvero tanto negativa dopo essere andata a medaglia sia a Rio che a Tokyo. 14:44hanno chiuso le qualificazioni, mancando solo un piattello e conquistando il nuovo record olimpico di 149/150. Due errori invece per gli statunitensi, entrambi commessi da Smith. Ma è acqua passata, ora si azzera tutto. 14:40 BEN TORNATI AMICI DI OA SPORT. Alle 15:00 cominceranno le finali! 13:05 Adesso è ufficiale, Amici di OA Sport! Italia 1 e USA 1 si giocheranno la medaglia d’oro, mentre Cina e India si sfideranno per il bronzo. Appuntamento alle 15:00 per un pomeriggio, speriamo, di gloria.