CONSIGLIO La città del sindaco Nargi | sì anche dal Patto civico

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 5 agosto 2024) Tempo di lettura: 10 minutiIldi Avellino, Laura, espone incomunale gli indirizzi generali di per il Governo per ladi Avellino incassando, oltre ai voti della sua maggioranza,quelli dei quattro consiglieri del “” guidati da Rino Genovese che, già in sede di ballottaggio, avevano raggiunto un accordo programmatico e cheringrazia in Aula. “Ringraziamo noi ilper aver scritto una nuova pagina per lae averlo voluto fare con noi. Non era mai accaduto che due grandi coalizioni civiche superassero gli steccati di partiti in nome di una visione comune dellae per responsabilità politica- dice il giornalista Rai in sede di dichiarazione di voto- “Abbiamomolto apprezzato la scelta di una giunta di tecnici”.