Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di domenica 4 agosto 2024) Quando si parla di telefoniall'o ancheè importante capire quanto sono impermeabili, se sono soloagli spruzzi d'oppure se possono anche essere immersi in mare senza problemi. La classificazione di impermeabilità di ogni dispositivo elettronicoorologi osi basa sullo standard IP, che sta per Ingress Protection ed è riconosciuta da enti specifici, che fanno dei test per valutarne la reale resistenza a schizzi, spruzzi o reali immersioni sotto l'. Nella guida che segue è possibile scoprirericonoscere i telefoniall'o i telefoni, vedendo le sigle offerte dalle schede tecniche e identificando così il modello giusto per noi. Alla fine vi mostreremo anche alcuni modelli di telefoni che dispongono della certificazione per gli schizzi d'o per l'immersione.