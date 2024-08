Nuoto Sincronizzato il 17enne ferrarese ora è nel gruppo delle Fiamme Oro In futuro spero che il ’sincro’ apra di più agli uomini Pelati ora i mondiali junior | Poi sogno i Giochi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Filippomette nel ‘mirino’ iin Perù. Il giovane, atleta del nuovodella nazionale italiana, ha iniziato la preparazione per l’appuntamento mondiale categoriaes. Una seconda partecipazione la sua, dopo la conquista di un bronzo nel doppio misto in Canada. "Mi sono concesso un allenamento nella piscina a Ferrara – racconta – per riprendere dopo una pausa dopo i campionati nazionali. Il prossimo raduno collegiale della nazionale sarà dall’8 fino al 25 agosto a Savona, dove ci concentreremo con gli allenamenti finalizzati alla partecipazione dei campionati, che si svolgeranno dal 28 agosto all’1 settembre". Da mesi sei passato alleOro, cosa cambia? "Dal 1° giugno, faccio parte delsportivoOro, questo dopo un concorso pubblico per il settore acquatici, riuscendo a vincerlo.