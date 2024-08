Lotto bastano due numeri per vincere più di 100mila euro

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 4 agosto 2024), una fortunatissima coincidenza gli ha permesso di portare a casa una cifra stratosferica: ecco come è stato possibile, prendi nota. Il concorso deldi giovedì 1 agosto è stato particolarmente generoso con i giocatori del Bel Paese. La relativa estrazione ha fatto piovere sullo Stivale, pensate un po’, la bellezza di 6,7 milioni di. L’ammontare complessivo dei premi da esso dispensati nel corso del 2024 è dunque salito a quota 766 milioni di. Non si può dire, insomma, che quello ormai giunto al giro di boa non sia un anno fortunato, anzi. L’estrazione dell’1 agosto 2024 è stata particolarmente fortunata (AnsaFoto) – Ilveggente.itLa vincita più alta realizzata finora al gioco d’azzardo risale allo scorso mese di maggio ed è relativa non al, ma al Superena