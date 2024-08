Lorenzo Musetti nella storia Torna la medaglia olimpica all’ombra delle Apuane

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024) Con un 6-4, 1-6, 6-3batte il canadese Felix Auger Aliassime e conquista ladi bronzo nel singolare maschile e dopo un ventennio riporta una. Classe 2002, numero 16 del ranking (2340 punti) e numero 11 del tabellone parigino,doma Aliassime (classe 2000, numero 13 del tabellone olimpico e numero 19 del ranking internazionale con 2115 punti) dopo 2 ore e un quarto di gioco.ha disputato un torneo olimpico superlativo (anchesconfitta in semifinale contro Djokovic), un percorso pulito e convincente, dove ha fatto vedere un grande tennis frutto di un grande talento che, dopo essere andato in letargo per un anno, era nuovamente riesploso negli ultimi mesi.