KAULONIA TARANTELLA FESTIVAL dal 21 al 24 agosto a Caulonia

Dal 21 al 24 agosto 2024 a Bagnara Calabra (Reggio Calabria) si terrà la 26ª edizione del Tarantella Power che quest'anno prende il nome di "GENERATION" e che rappresenta l'evento di riferimento della musica popolare in Calabria. La Direzione Artistica è di Mimmo Cavallaro, e in programma ci sono incontri, corsi e tanta musica.