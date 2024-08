Calciomercato dal Napoli alla Villarreal | il colpo di scena ha spiazzato tutti

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 4 agosto 2024) Dopo la sfida amichevole di ieri contro il Girona, i tifosi delsono rimasti spiazzati da undiavvenuto in sede di. Ildi Antonio Conte ha alzato bandiera bianca per la prima volta. Nella serata di ieri, infatti, gli azzurri hanno perso l’ultimo test amichevole in programma a Castel di Sangro con il Girona. I catalani, di fatto, hanno sfruttato al meglio l’errore di Alex Meret in fase di palleggio di Alex Meret, visto che hanno prima segnato con van de Beek e poi hanno chiuso ogni discorso con la rete siglata nei minuti finali da Villa. Archiviata l’amichevole contro il Girona, Antonio Conte ha concesso ai suoi uomini una giornata e mezzo di riposo. Anche perché sabato prossimo ci sarà il debutto ufficiale stagionale, ovvero la sfida di Coppa Italia contro il Modena di Pierpaolo Bisoli.