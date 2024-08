Bimbo scomparso e ritrovato l’ipotesi del sequestro lampo Il luogo del ritrovamento era stato già controllato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Sono passati 5 giorni, dal quel 30 luglio, quando l’intero paese di Locorotondo e diverse squadre di soccorritori hanno esultato perché undi neanche 2 anni eradopo essere sparito per 8 ore. I carabinieri, da subito, avevano sollevato dubbi sul fatto che il piccolo avesse percorso il tratto di strada da casa aldi, fatto di salite, discese, rovi e vegetazione. Che il, trovato con qualche graffio ma in buone condizioni, siaportato lì nel bosco, vicino all’albero di fico, dove èpoi trovato è una ipotesi che si sta facendo sempre più strada. I genitori, che hanno ringraziato i concittadini che in massa si sono impegnati nelle ricerche, ritengono strano che il figlio, un bambino descritto come tranquillo, dalla loro abitazione in contrada Serralta si sia allontanato da solo, perdendosi nel bosco.