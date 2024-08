Ruba anello a casa dell’amica | denunciata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Raggiunge ladi un’amica per scambiare quattro chiacchiere eund’oro del valore di 200 euro: nei guai trentenne italiana rintracciata dai carabinieri della compagnia fabrianese. Il furto in abitazione è stato messo a segno attorno alla metà luglio a Sassoferrato ma scoperto soltanto qualche giorno dopo la visita dell’"amica". La 30enne incensurata era andata da un’amica per trascorrere del tempo insieme. Dopo alcune ore è andata via salutando l’amica. La padrona diperò dopo qualche tempo, sistemandosi è accorta che mancava all’appello l’. E a quel punto non le è rimasto altro che presentare denuncia ai carabinieri della stazione di Sassoferrato. La trentenne è stata prontamente convocata in caserma dove, messa alle strette ha confessato il furto che sarebbe stato messo a segno per necessità.