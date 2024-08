Parigi 2024 Jacobs rivela | Sui blocchi sono stato punto da un insetto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) Piccola disavventura per Marcellnelle batterie dei 100 m alle Olimpiadi di. Il velocista azzurro, oro a Tokyo 2020, ha staccato il pass per la semifinale con il tempo di 10?05 e, oltre alcuni problemi in partenza, ha raccontato l'inconveniente che potrebbe aver condizionato in parte la sua prova. "Suiho avuto anche la puntura di un, sulla scapola esterna – le parole diriportate sul sito Fidal – Quale voto posso darmi? La sufficienza, un 6, ma domani bisogna correre molto più forte".