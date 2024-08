Dopo 100 anni l’Italia torna a vincere una medaglia nel tennis olimpico | è bronzo per Musetti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 3 agosto 2024) L’ultimachedelha conquistato alle Olimpiadi è ildi Uberto de Morpurgo. Era l’unica: oggi, 3 agosto, Lorenzoè arrivato terzo nel torneodi Parigi 2024. Due medaglie con 100di distanza tra loro. Alle quali si aggiungerà sicuramente una terza – oro o argento – quando Sara Errani e Jasmine Paolini si giocheranno la finale., sul campo Philippe Chatrier – tempio mondiale della terra rossa – ha sconfitto il canadese Félix Auger-Aliassime in tre set, con il punteggio di 6-4; 1-6; 6-3. Nel primo set il toscano aveva strappato subito il break, per poi condurre con sicurezza. Nel secondo invece ha perso brillantezza ed è rimasto in balia del canadese, finché nel terzo e ultimo atto dell’incontro èto a far vedere i suoi colpi migliori e ha chiuso con una vittoria che vale ilal